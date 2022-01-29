أسود المربع الذهبي

أنهى منتخب الكاميرون مغامرة الحصان الأسود منتخب جامبيا متغلبا عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما في مدينة دوالا في مستهل منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

سجل كارل توكو إيكامبي لاعب ليون الفرنسي هدفي الكاميرون في الدقيقتين 50 و57.

بذلك يتأهل منتخب الكاميرون الملقب بالأسود غير المروضة إلى المربع الذهبي للمرة العاشرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل أمم إفريقيا - بارو يقود جامبيا في مهمة صعبة ضد الكاميرون.. وغياب جالو أبو بكر يقود الكاميرون ضد جامبيا.. وتشوبو موتينج على الدكة#AFCON2021 pic.twitter.com/H0qJB1B4Lz — FilGoal (@FilGoal) January 29, 2022

عرضيات

ساد الهدوء شوط المباراة الأول بمحاولات قليلة كما وكيفا من الجانب الكاميروني، حيث كان لحارس جامبيا بوباكار جاي نصيبا كبيرا من الإمساك بعرضيات الأسود.

وفي الدقيقة 13 سدد مومي نجامالو كرة أبعدها الدفاع، بينما كاد فينسنت أبو بكر أن يتقدم بطريقة رائعة بالكعب في الدقيقة 15 بعد عرضية من مارتن هونجلا، ولكن الكرة علت العارضة.

سدد نوهو تولو كرة قوية في الدقيقة 26 ولكن تصدى لها جاي، بينما حاول كولينز فاي في الدقيقة 29 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

المزيد من العرضيات

سار الأمر على الوتيرة ذاتها حتى نهاية الشوط الأول، حيث لعب أبو بكر رأسية في الدقيقة 32 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 37 وصلت عرضية أخرى إلى أبو بكر الذي سدد بالرأس ولكن هذه المرة تصدى جاي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ونجحت العرضيات

ما حدث في الشوط الأول تكرر في الثاني، ولكن الفارق هو أن المحاولات كللت بالنجاح أخيرا، حيث سجل كارل توكو إيكامبي الهدف الأول برأسية في الدقيقة 50 بعد عرضية من كولين فاي.

وأجرى توم ساينتفيت مدرب جامبيا ثلاثة تبديلات بنزول إبريما داربو ومودو بارو وإبريما كولي بدلا من سايدي جانكو وبا مودو ومحمد باداموسي، وذلك في الدقيقة 56.

ولكن في الدقيقة التالية مباشرة سجل إيكامبي الثاني، هذه المرة من تمريرة مارتن هونجلا الأرضية.

محاولات وإصابة

كاد أبو بكر هداف المسابقة أن يسجل الثالث في الدقيقة 72 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، بينما سدد نجامالو في الدقيقة 75 بين يدي الحارس.

وفي الدقيقة 81 أجرى أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون تبديلين بخروج إيكامبي وهونجلا ونزول كلينتون نجي وبيير كوندي.

ولكن لاحقا في الدقيقة 84 اضطر كونسيساو لإجراء تبديل ثالث بخروج كولينز فاي مصابا ونزول أوليفييه مبازيو بدلا منه.

واختتم منتخب جامبيا تبديلاته في الدقيقة 85 بنزول بوباكار جوبي وأسان سيساي بدلا من سليمان ماريه ونوا ساندبرج.

بينما أسدل المنتخب الكاميرون الستار في الدقيقة 88 بنزول كريستيان باسوجوج ويفان نيو بدلا من نجامالو وأندريه زامبو أنجيسا.

وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من منتخبي مصر والمغرب الذان سيلعبان غدا في ربع النهائي على ملعب أحمد أهيدجو، حيث تقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس 3 فبراير على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.