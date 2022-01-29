أسود المربع الذهبي

السبت، 29 يناير 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

توكو إيكامبي يسجل في شباك جامبيا وسط احتفالات كاميرونية

أنهى منتخب الكاميرون مغامرة الحصان الأسود منتخب جامبيا متغلبا عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما في مدينة دوالا في مستهل منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

سجل كارل توكو إيكامبي لاعب ليون الفرنسي هدفي الكاميرون في الدقيقتين 50 و57.

بذلك يتأهل منتخب الكاميرون الملقب بالأسود غير المروضة إلى المربع الذهبي للمرة العاشرة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة
مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا سبب عدم حضور كيروش لموتمر مباراة المغرب خبر في الجول - إلغاء مؤتمر كيروش قبل مواجهة المغرب.. وشكاوى من الوكالات خبر في الجول - صعوبة لحاق حمدي فتحي بمواجهة المغرب.. والشناوي يواصل العلاج سفير مصر في الكاميرون لـ في الجول: طلبت من الحكومة تسهيل طريق المنتخب من الفندق إلى الملعب

عرضيات

ساد الهدوء شوط المباراة الأول بمحاولات قليلة كما وكيفا من الجانب الكاميروني، حيث كان لحارس جامبيا بوباكار جاي نصيبا كبيرا من الإمساك بعرضيات الأسود.

وفي الدقيقة 13 سدد مومي نجامالو كرة أبعدها الدفاع، بينما كاد فينسنت أبو بكر أن يتقدم بطريقة رائعة بالكعب في الدقيقة 15 بعد عرضية من مارتن هونجلا، ولكن الكرة علت العارضة.

سدد نوهو تولو كرة قوية في الدقيقة 26 ولكن تصدى لها جاي، بينما حاول كولينز فاي في الدقيقة 29 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

المزيد من العرضيات

سار الأمر على الوتيرة ذاتها حتى نهاية الشوط الأول، حيث لعب أبو بكر رأسية في الدقيقة 32 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 37 وصلت عرضية أخرى إلى أبو بكر الذي سدد بالرأس ولكن هذه المرة تصدى جاي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي

ونجحت العرضيات

ما حدث في الشوط الأول تكرر في الثاني، ولكن الفارق هو أن المحاولات كللت بالنجاح أخيرا، حيث سجل كارل توكو إيكامبي الهدف الأول برأسية في الدقيقة 50 بعد عرضية من كولين فاي.

وأجرى توم ساينتفيت مدرب جامبيا ثلاثة تبديلات بنزول إبريما داربو ومودو بارو وإبريما كولي بدلا من سايدي جانكو وبا مودو ومحمد باداموسي، وذلك في الدقيقة 56.

ولكن في الدقيقة التالية مباشرة سجل إيكامبي الثاني، هذه المرة من تمريرة مارتن هونجلا الأرضية.

محاولات وإصابة

كاد أبو بكر هداف المسابقة أن يسجل الثالث في الدقيقة 72 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، بينما سدد نجامالو في الدقيقة 75 بين يدي الحارس.

وفي الدقيقة 81 أجرى أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون تبديلين بخروج إيكامبي وهونجلا ونزول كلينتون نجي وبيير كوندي.

ولكن لاحقا في الدقيقة 84 اضطر كونسيساو لإجراء تبديل ثالث بخروج كولينز فاي مصابا ونزول أوليفييه مبازيو بدلا منه.

واختتم منتخب جامبيا تبديلاته في الدقيقة 85 بنزول بوباكار جوبي وأسان سيساي بدلا من سليمان ماريه ونوا ساندبرج.

بينما أسدل المنتخب الكاميرون الستار في الدقيقة 88 بنزول كريستيان باسوجوج ويفان نيو بدلا من نجامالو وأندريه زامبو أنجيسا.

وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من منتخبي مصر والمغرب الذان سيلعبان غدا في ربع النهائي على ملعب أحمد أهيدجو، حيث تقام مباراة نصف النهائي يوم الخميس 3 فبراير على ملعب أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

جامبيا الكاميرون كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16 تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي على مقاعد بدلاء تونس.. وواتارا يعوض تراوري في بوركينا إلغاء مؤتمر كيروش والسولية قبل مباراة المغرب بسبب الازدحام المروري
أخر الأخبار
سجل هدفي الفوز.. توكو إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وجامبيا 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منافس الأهلي - مدرب المريخ السوداني يعلن عبر في الجول عودته لتدريب الفريق 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - أسوان في الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 16 23 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي على مقاعد بدلاء تونس.. وواتارا يعوض تراوري في بوركينا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إلغاء مؤتمر كيروش والسولية قبل مباراة المغرب بسبب الازدحام المروري 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"النسر هلالي".. إيجالو يعوض جوميز في الهلال 40 دقيقة | السعودية
أسود المربع الذهبي 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا