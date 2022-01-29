كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 29 يناير 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يلعب الزمالك مباراته الأخيرة في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى أمام طلائع الجيش.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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وفقد الزمالك فرصته في الصعود للدور نصف النهائي بعد التواجد في المركز الخامس وقبل الأخير بأربع نقاط.

ويحتل طلائع الجيش المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل 1 فبراير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الزمالك طلائع الجيش كأس الرابطة
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