أحمد مجدي ينضم لبايونيرز

أعلن نادي بايونيرز الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري التعاقد مع أحمد مجدي لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق.

أحمد مجدي النادي : بايونيرز بايونيرز

وقال النادي في بيانه بأن مجلس الإدارة برئاسة محمد عطية قد أتم التعاقد مع اللاعب من أجل أن يخوض باقي مباريات الموسم في صفوفه.

كما أعلن النادي أيضا التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد وإسلام الفار لاعب السكة الحديد.

وكانت المحطة الأخيرة لأحمد مجدي قبل الانضمام لبايونيرز مع المقاولون العرب في الموسم الماضي.

وشارك مجدي مع المقاولون الموسم الماضي في 9 مباريات وتمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.

وكان بايونيرز قد تعاقد أيضا مع حسين حمدي لاعب الزمالك ومصر للمقاصة السابق.

ويحتل بايونيرز المركز السادس في مجموعة بحري برصيد 24 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأوليمبي صاحب الصدارة.