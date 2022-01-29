أحمد مجدي ينضم لبايونيرز

السبت، 29 يناير 2022 - 19:22

كتب : رضا السنباطي

أحمد مجدي

أعلن نادي بايونيرز الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري التعاقد مع أحمد مجدي لاعب الزمالك والمقاولون العرب السابق.

أحمد مجدي

النادي : بايونيرز

بايونيرز

وقال النادي في بيانه بأن مجلس الإدارة برئاسة محمد عطية قد أتم التعاقد مع اللاعب من أجل أن يخوض باقي مباريات الموسم في صفوفه.

كما أعلن النادي أيضا التعاقد مع إبراهيم أبو اليزيد وإسلام الفار لاعب السكة الحديد.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - إلغاء مؤتمر كيروش قبل مواجهة المغرب.. وشكاوى من الوكالات قائمة الأهلي - عودة عمار حمدي.. واستمرار ظهور الأساسيين أمام البنك الأهلي خبر في الجول - صعوبة لحاق حمدي فتحي بمواجهة المغرب.. والشناوي يواصل العلاج سفير مصر في الكاميرون لـ في الجول: طلبت من الحكومة تسهيل طريق المنتخب من الفندق إلى الملعب

وكانت المحطة الأخيرة لأحمد مجدي قبل الانضمام لبايونيرز مع المقاولون العرب في الموسم الماضي.

وشارك مجدي مع المقاولون الموسم الماضي في 9 مباريات وتمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.

وكان بايونيرز قد تعاقد أيضا مع حسين حمدي لاعب الزمالك ومصر للمقاصة السابق.

ويحتل بايونيرز المركز السادس في مجموعة بحري برصيد 24 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأوليمبي صاحب الصدارة.

May be an image of 2 people and text

أحمد مجدي بايونيرز
نرشح لكم
الدرجة الثانية - أسوان في الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 16 الدرجة الثانية - الداخلية يتفوق على بتروجت في قمة القاهرة.. وخسارة أسوان في مجموعة الصعيد الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 الدرجة الثانية - فرصة الداخلية.. تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16
أخر الأخبار
منافس الأهلي - مدرب المريخ السوداني يعلن عبر في الجول عودته لتدريب الفريق دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الـ 16 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - أسوان في الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 16 15 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي على مقاعد بدلاء تونس.. وواتارا يعوض تراوري في بوركينا 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إلغاء مؤتمر كيروش والسولية قبل مباراة المغرب بسبب الازدحام المروري 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"النسر هلالي".. إيجالو يعوض جوميز في الهلال 32 دقيقة | السعودية
أسود المربع الذهبي 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 37 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تقديم موعد مباراة مصر والمغرب في أمم إفريقيا