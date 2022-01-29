قائمة الأهلي - عودة عمار حمدي.. واستمرار ظهور الأساسيين أمام البنك الأهلي

السبت، 29 يناير 2022 - 19:02

كتب : حسام نور الدين

سموحة والأهلي

عاد عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لقائمة الفريق الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وغاب عمار حمدي عن مباراة سموحة الماضية التي خسرها الأهلي بثلاثية دون رد بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: أحمد عبد النبي – كريم فؤاد – محمد نصير – رامي ربيعة – محمد مغربي – محمد شرقية – محمد أشرف – محمود وحيد – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: عبد الرحمن مانو – أحمد أشرف – محمد فخري – عمار حمدي – رأفت خليل – صالح نصر – زياد طارق – وليد سليمان – مصطفى أبو الخير – محمد مجدي "أفشة" - ميدو نبيل – أحمد عبد القادر

الهجوم: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد سيد غريب – محمد ياسر

ويحتل الأهلي المركز السادس والأخير في المجموعة الثانية للبطولة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع الجونة والمقاولون العرب والإسماعيلي، والخسارة أمام سموحة.

الأهلي كأس رابطة الأندية حسام حسن عمار حمدي
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