سفير مصر في الكاميرون لـ في الجول: طلبت من الحكومة تسهيل طريق المنتخب من الفندق إلى الملعب

السبت، 29 يناير 2022 - 18:52

كتب : بسام أبوبكر

مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

كشف مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون عن الإجراءات التي اتخذها لتسهيل طريق حافلة منتخب مصر من فندق الإقامة إلى ملعب مباراة المغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب غدا الأحد، في دور الـ8 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال المليجي لـFilGaol.com: "المسافة طويلة بين مقر إقامة منتخب مصر وملعب مباراة المغرب".

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وأضاف "لذلك تواصلت مع وزارة الداخلية في الكاميرون لتوفير دراجات نارية لفتح الطريق أمام حافلة منتخب مصر حتى تصل إلى ملعب مباراة المغرب بسرعة ويسر ولا تتعرض للتأخر بسبب طول المسافة".

وأتم تصريحاته "وأيضا حتى لا يتعرض المنتخب للإرهاق بسبب طول المسافة التي تتطلب أكثر من ساعة للوصول إلى الملعب".

وكان منتخب مصر تأخر في الوصول لملعب مباراة المغرب لخوض المران الأساسي قبل المواجهة وحضور المؤتمر الصحفي، بسبب ازدحام المرور في الكاميرون وبعد المسافة بين الفندق والملعب.

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