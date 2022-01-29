كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام البنك.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 29 يناير 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

سموحة والأهلي

يلعب الأهلي مباراته الأخيرة في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى أمام البنك الأهلي.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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ويتواجد الأهلي في المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن سموحة المتصدر قبل جولتين على النهاية.

وتقام مباراة الأهلي مع البنك الأهلي الأحد المقبل 30 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 2:00 مساء على ملعب الأهلي we السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

ويتواجد الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز قبل الأخير.

وفقد الثانئي فرصته في الصعود للدور نصف النهائي من المسابقة.

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