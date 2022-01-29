بتواجد هلال ودياوارا.. البنك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي

السبت، 29 يناير 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

أعلن نادي البنك الأهلي قائمته لمواجهة الأهلي غدا في الجولة الخامسة والأخيرة من كأس الرابطة.

ويتواجد الأهلي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز قبل الأخير.

وفقد الثانئي فرصته في الصعود للدور نصف النهائي من المسابقة.

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وجاءت قائمة البنك الأهلي كالتالي: .

حراسة المرمى: أحمد السعدني - محمود الزنفلي - أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت - محمد دبش - أحمد ياسين - طارق مصيلحي - عاصم صلاح - أسامة ابراهيم - محمد مصطفي ميدو - مصطفي إيفا - إبراهيم سيد.

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - معروف يوسف - محمد حامد - موسي دياوارا - محمد بسيوني - محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل - فادي فريد.

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