أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: ماني بخير.. ويجب أن نتحلى بالتواضع أمام غينيا الاستوائية

السبت، 29 يناير 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - السنغال

تحدث أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن حالة ساديو ماني لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام كاب فيردي.

وفاز منتخب السنغال على كاب فيردي بهدفين دون مقابل في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

وتعرض ماني للإصابة بالرأس خلال المباراة بعد اصطدامه بحارس مرمى كاب فيردي.

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ويلتقي منتخب السنغال مع غينيا الاستوائية في دور ربع النهائي.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ماني بخير، لقد عاد للتدريبات يوم الأمس ونحن نتابع تطوراتها، الاصطدام كان قوي بين اللاعبين، هو يعلم جسده ونحن ننتظر عودته وسنرى ما سيحدث خلال تدريب اليوم".

وتابع "سنخوض مباراة الغد بكل تواضع، لأن البطولة قد أظهرت لنا الكثير من الأشياء، يعرف اللاعبون ما يريدون وإذا كانت غينيا الاستوائية قد وصلت إلى هذا المدى فهذا يعني بأنهم يعرفون ما يريدونه".

وشدد "بوصولهم إلى هذا الحد فلا يمكننا الحديث عنهم كفريق صغير، هذا الفريق نحن نعرفه جيدا ولاعبيه يلعبون معا منذ 2016".

وأضاف "الصحفيون فقط هم من يضعونا كفريق مفضل للفوز ولكن نحن نعرف بأن المباراة لن تكون سهلة، لو كنا الأفضل سيكون ذلك في الملعب فقط لأن الميدان لا يعترف سوى بما يقدم بداخله".

وأتم "علينا أن نتحلى بالصبر في تلك المباراة، وأيضا سيكون هناك خلط بين سرعة اللاعبين وهطول الأمطار، إنها مباراة يجب التعامل معها بهدوء".

ويلتقي الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية، مع الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو في دور قبل النهائي.

أليو سيسيه غينيا الاستوائية كأس الأمم الإفريقية 2021
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