الخطيب يعتذر عن عدم رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية.. ومرتجي بدلا منه

السبت، 29 يناير 2022 - 18:16

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - خالد مرتجي

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي سوف تتوجه إلى أبو ظبي ظهر الاثنين المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك.

جاء اعتذار الخطيب بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير.

وفي ضوء هذا الموعد لن يتمكن رئيس الأهلي من مرافقة البعثة، وسوف يضطر إلى الانتظار بالقاهرة للقاء الطبيب الأجنبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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هذا ودعا محمود الخطيب الطاقم الإداري للبعثة للاجتماع ظهر غدٍ الأحد، لترتيب كافة الأمور وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على النجاح في مهمته.

ويأتي في مقدمة حضور الاجتماع خالد مرتجي أمين الصندوق، الذي تم تكليفه من مجلس الإدارة رسميا برئاسة بعثة فريق الكرة في أبو ظبي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة مونيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية محمود الخطيب
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