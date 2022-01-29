مران الأهلي - استعدادا لخوض كأس العالم للأندية.. جلسات موسيماني مع الجهاز واللاعبين

السبت، 29 يناير 2022 - 17:55

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الإسماعيلي × الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مطولة مع الجهاز الفني المعاون له قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع المدير الفني مع الجهاز المعاون للتحضير للمرحلة المقبلة بداية من مباراة البنك الأهلي غدا في كأس الرابطة والاستعداد لخوض مباريات كأس العالم للأندية.

وعقد موسيماني بعد ذلك محاضرة مع اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل مواجهة البنك الأهلي.

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كما خاض لاعبو الفريق جانبا من التدريبات البدنية بالكرة على هامش فقرات المران الجماعي، حيث حرص كابيلو رانجوانا، مدرب الأحمال بالفريق على تخصيص وحدات بدنية متنوعة للاعبين.

فيما تولى مدرب الحراس ميشيل يانكون تدريبات رباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في تدريبات بدنية وفنية مكثفة على هامش فقرات المران.

وفي ختام المران حرص موسيماني على إجراء تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ظهر غد الأحد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الأهلي الدوري المصري كأس الرابطة كأس العالم للأندية موسيماني
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