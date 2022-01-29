الدرجة الثانية - الداخلية يتفوق على بتروجت في قمة القاهرة.. وخسارة أسوان في مجموعة الصعيد

السبت، 29 يناير 2022 - 17:47

كتب : رضا السنباطي

الداخلية - بتروجت - الدرجة الثانية

شهد اليوم السبت إقامة مباريات الجولة 16 من مجموعة الصعيد وختام مباريات مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

مجموعة القاهرة

انتصر الداخلية على بتروجت بنتيجة 3-2، وسجل سمير فكري هاتريك للداخلية فيما سجل إسلام هشام ثنائية بتروجت.

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وارتفع رصيد الداخلية إلى 35 نقطة في صدارة مجموعة القاهرة.

مجموعة الصعيد

تعثر المتصدر أسوان بالتعادل السلبي مع سوهاج ليفقد أسوان خمس نقاط في آخر مباراتين وانتصر المنيا على قنا بثلاثية دون رد سجلهما أحمد ترك هدفين وجيمس تيدي هدف ليرتفع رصيد المنيا إلى 32 نقطة بينما ظل أسوان في الصدارة برصيد 34 نقطة وسيتواجه الفريقان خلال الجولة المقبلة.

وفي المباراة الأولى لأحمد رجب المدير الفني لكيما أسوان، فاز الفريق على بني سويف بهدف عمرو عزت من ركلة جزاء، ليظل الفريق بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وانتصر الإعلاميين على طامية بهدفين مقابل هدف تقدم محمود لوكس لطامية ثم تعادل شهاب شفيق وسجل باسم عيد من ركلة جزاء هدف الانتصار للإعلاميين ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة.

وفاز الفيوم على ملوي بهدف أحمد روني من ركلة جزاء ليرتفع رصيد الفيوم إلى 26 نقطة في المركز الخامس.

وأخيرا فاز المدينة المنورة على ديروط بثلاثية دون رد سجلهما يوسف عطاي ومحمود زكي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

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