انتهت أمم إفريقيا - الكاميرون (2) - (0) جامبيا.. الأسود إلى المربع الذهبي

السبت، 29 يناير 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

الكاميرون جامبيا أمم إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 88 آخر تبديلات الكاميرون بنزول كريستيان باسوجوج ويفان نيو بدلا من نجامالو وأندريه زامبو أنجيسا.

ق83 كولينز فاي يغادر مصابا ويحل أوليفييه مبازيو بدلا منه.

ق81 تبديلين في صفوف الكاميرون بخروج إيكامبي وهونجلا ونزول كلينتون نجي وبيير كوندي.

ق75 نجامالو يسدد بين يدي الحارس

ق72 أبو بكر يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 57 جووووووووووووول الثاني من إيكامبي.. تمريرة مارتن هونجلا الأرضية تصل إليه ليسكنها الشباك

ق 56 ثلاثة تبديلات في صفوف جامبيا بنزول إبريما داربو ومودو بارو وإبريما كولي بدلا من سايدي جانكو وبا مودو ومحمد باداموسي

ق 50 جوووووووووول العرضيات تنجح أخيرا.. عرضية من كولين فاي ورأسية توكو إيكامبي تسكن الشباك

ق 48 بطاقة صفراء لمايكل نجادو عقب تدخل عنيف

بداية الشوط الثاني

ق 41 بابوكار جاي حارس مرمى جامبيا يتلقى البطاقة الصفراء لإضاعة الوقت

ق 37 عرضية جديدة ورأسية من أبو بكر ولكن جاي يتصدى

ق 33 صفراء أخرى في صفوف جامبيا.. هذه المرة يتلقاها با مودو الظهير الأيسر

ق 32 رأسية من أبو بكر تمر بجوار القائم

ق 29 كولينز فاي يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق 26 تسديدة خطيرة من نوهو تولو يتصدى لها جاي

ق 22 الإنذار الأول في المباراة من نصيب ظهير جامبيا نوا سونكو ساندبرج

ق 15 عرضية من مارتن هونجولا يتلقها أبو بكر الذي يحاول بالكعب ولكن الكرة تعلو العارضة

ق 14 كولينز فاي يحاول إرسال عرضية ولكن الدفاع يبعدها إلى رمية تماس

ق 13 نجامالو يسدد والدفاع يبعد الكرة

ق 12 إيكامبي يرسل عرضية ودفاع جامبيا يحولها إلى ركنية

ق 8 عرضية تصل إلى كارل توكو إيكامبي مهاجم الكاميرون ولكن الحارس بوباكار جاي يفوز بالصراع

ق 5 دقائق أولى حذرة.. لا أحد يهدد بعد

بداية المباراة

جامبيا الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 2021
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