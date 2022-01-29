العودة لـ سيموني من جديد.. إنتر يضم كايسيدو

السبت، 29 يناير 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

فيليبي كايسيدو - إنتر

انضم فيليبي كايسيدو مهاجم الإكوادور إلى نادي إنتر قادما من جنوى خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وأعلن نادي إنتر تعاقده مع كايسيدو (33 عاما) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وسيرتدي القميص رقم 88.

وجاء ذلك خلال بيان نشره نادي إنتر عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي إنتر التعاقد مع فيليبي كايسيدو كوروزو، بعد التوصل لاتفاق رسمي مع نادي جنوى بشأن ضم اللاعب، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري".

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وشارك المهاجم الإكوادوري هذا الموسم مع جنوى في 10 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

ويسعى نادي إنتر لتدعيم خط هجوم الفريق بالعديد من العناصر المتميزة، من أجل الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي والاستمرار في المنافسة.

وأصبح كايسيدو ثاني لاعب ينضم لإنتر في الميركاتو الشتوي بعد الألماني روبن جوسينس القادم من أتالانتا.

وسبق أن لعب كايسيدو تحت قيادة سيموني إنزاجي مدرب إنتر الحالي مع لاتسيو، إذ خاض رفقته137 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 15 في جميع المسابقات.

ويستعد فريق إنتر لمواجهة نظيره ميلان في قمة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 5 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ويعتلي فريق إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط حتى الآن.

بينما ميلان في المركز الثاني مشاركا نابولي نفس النقاط برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر إنتر.

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