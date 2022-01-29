ميشيل يانكون يطمئن على محمد الشناوي في الكاميرون

حرص ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي على التواصل مع محمد الشناوي حارس منتخب مصر للاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وأشار ميشيل في تصريحاته عبر موقع الأهلي إلى أنه حرص على الاطمئنان على اللاعب، مؤكدا أنه يتطلع لعودته سريعا والشفاء من الإصابة، وأنه يثق في قدرته على تجاوزها سريعا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ظهر غدٍ الأحد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

بينما يلعب منتخب مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الخامسة مساء غدا الأحد.