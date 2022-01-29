خبر في الجول - جلسة بين بواليا وأمير توفيق لمناقشة مصير اللاعب

السبت، 29 يناير 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - والتر بواليا

عقد الكونغولي والتر بواليا جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لمناقشة مصيره حسبما علم FilGoal.com.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتواجد الكونغولي والتر بواليا في مقر النادي الأهلي اليوم السبت، وتناقش مع أمير توفيق حول مصيره والعروض قبل غلق باب القيد.

وكشف FilGoal.com فسخ عقد والتر بواليا مهاجم الأهلي المعار مع مالاتيا سبور التركي.

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وأوضح أنه لم يحصل على راتبه منذ 4 أشهر مع الفريق التركي وأن المدرب أبلغه بأنه خارج حساباته.

يذكر أن بواليا انضم إلى الأهلي من الجونة مقابل 1.8 مليون دولار، بينما أعير في أغسطس الماضي إلى مالاتيا سبور التركي، مع حق الشراء بنهاية الموسم مقابل 2 مليون دولار.

ولعب بواليا مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

الدوري المصري والتر بواليا أمير توفيق الأهلي
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