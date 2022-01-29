تشكيل أمم إفريقيا - أبو بكر يقود الكاميرون ضد جامبيا.. وتشوبو موتينج على الدكة

أعلن منتخب الكاميرون تشكيله لمواجهة جامبيا اليوم السبت في ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.

ويتواجد الهداف فينسنت أبو بكر برصيد 6 أهداف في التشكيل الأساسي.

بينما يتواجد أليكساندر تشوبو موتينج على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نوهو تولو - ميشيل نجاديو – جان تشارلز كاستيليتو - كولينز فاي

الوسط: مارتن هونجلا – فرانك زامبو أنجويسا – أوم جوت صامويل

الهجوم: كارل توكو إيكامبي – فينسنت أبو بكر – نجامالو موموي

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.

وتأمل الكاميرون مستضيفة البطولة قطع خطوة أخرى نحو اللقب حين تصطدم بجامبيا الطموحة.

وفازت الكاميرون على بوركينا فاسو وإثيوبيا وتعادلت مع كاب فيردي قبل أن تقصي جزر القمر في الدور ثمن النهائي.