تشكيل أمم إفريقيا - بارو يقود جامبيا في مهمة صعبة ضد الكاميرون.. وغياب جالو
السبت، 29 يناير 2022 - 17:04
كتب : FilGoal
يقود موسى بارو هجوم جامبيا في مواجهة الكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.
أعلن توم سانتفينت المدير الفني لجامبيا التشكيل ويغيب إيبلي جالو صاحب الهدفين في البطولة بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: بوبكار جاي
الدفاع: با مودو جاني - عمر كولي - جيمس جوميز - نوح سانكو
الوسط: يوسف بوب - سليمان ماري – سعيدي يانكو - إيبو توراي
الهجوم: محمد باداموسي - موسى بارو
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء وتنقلها قناة BeIN Max 1.
وتسعى جامبيا لمواصلة رحلتها الطموحة في البطولة التي تشارك بها للمرة الأولى.
وفازت جامبيا على موريتانيا وتونس وتعادلت مع مالي قبل أن تقصي غينيا من الدور ثمن النهائي.