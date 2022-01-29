دجيكو: تركت مانشستر سيتي بسبب دكة البدلاء

السبت، 29 يناير 2022 - 16:23

كتب : FilGoal

دجيكو - بيليجريني

كشف إدين دجيكو لاعب إنتر ميلان سبب رحيله عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ سبع سنوات.

إدين دجيكو

النادي : إنتر ميلان

مانشستر سيتي

ولعب الدولي البوسني لنادي مانشستر سيتي في الفترة ما بين (2011- 2015) وسجل 72 هدفا في 189 مباراة.

وقال دجيكو في تصريحات لـ"كورييري ديلا سبورت" بشأن رحيله عن سيتي:"كنت في أفضل لحظة في مسيرتي ولم أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، لذلك اخترت روما، لست نادما على ذلك إطلاقا، على العكس".

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وتابع "غادرت إنجلترا ولا يزال في عقدي 3 سنوات، لم أتفق مع المدرب مانويل بيليجريني في سيتي".

وانضم دجيكو إلى روما مطلع صيف 2015 على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي بند الشراء بعد عام واحد فقط.

وعلق على مسيرته مع روما "لم أتمكن من الفوز سوى بكأس واحدة فقط، لكنها كانت ست سنوات رائعة، بعض الصعود والهبوط بالنسبة لي ولروما، لكني أحمل هذا النادي في قلبي، أنا في إنتر الآن وأريد لقب الدوري".

وخاض دجيكو مع ذئاب العاصمة 260 مباراة، سجل خلالها 119 هدفا، وحقق كأس إيطاليا فقط.

ثم تطرق النجم البوسني للحديث عن اهتمام المدرب أنتونيو كونتي به منذ كان الأخير في تشيلسي "أراد التعاقد معي، لكني لم أكن متأكدًا من العودة إلى إنجلترا، وبمجرد وصوله إلى إنتر، حاول ضمي مرة أخرى".

وانتقل صاحب الـ35 عاما إلى إنتر مطلع الصيف الماضي بعد رحيل كونتي في صفقة كلفت خزائن النيراتزوري أقل من مليوني يورو بحسب التقارير.

وشارك البوسني هذا الموسم مع إنتر في 29 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 7 آخرين.

دجيكو مانشستر سيتي روما إنتر ميلان
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