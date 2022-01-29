خبر في الجول - تقديم موعد مران منتخب مصر الأخير قبل لقاء المغرب

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب منتخب مصر بتقديم ميعاد التدريب الأخير قبل مواجهة المغرب.

ويستعد منتخب مصر للقاء المغرب غدا الأحد في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحسبما علم FilGoal.com فأن تدريب منتخب مصر سيبدأ في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة بدلا من السادسة.

والسبب: بُعد مقر التدريب وهو الملعب الفريق لاستاد أحمدو أهيدجو عن فندق الإقامة.

وسيعقد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر عقب نهاية المران في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، بعدما كان مقررا أن يخوض المنتخب مرانه قبل بداية المؤتمر.













































































































































































































































































































وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.

بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.