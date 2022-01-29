الخطيب يعتذر عن عدم حضور نهائي كأس إفريقيا

اعتذر محمود الخطيب رئيس الأهلي عن عدم حضور نهائي كأس إفريقيا 2021 بسبب ارتباطه بموعد هام مع طبيبه المعالج وفقا لما ذكره موقع النادي.

وأرسل الخطيب خطابا إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر فيه عن امتنانه لدعوته لحضور النهائي المنتظر يوم 6 فبراير المقبل.

وينطلق ربع نهائي البطولة اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون المضيفة بينما تصطدم تونس بخيول بوركينا فاسو.

ويوم الأحد سيلعب الفراعنة ضد المغرب وتواجه السنغال فريق غينيا الاستوائية.

ويجري نصف النهائي يومي الأربعاء والخميس.

ويستضيف ملعب أولمبي المباراة النهائية.