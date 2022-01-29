الصفقة السابعة.. الإسماعيلي يستعير شادي ماهر من دكرنس

أعلن نادي دكرنس إعارة لاعبه شادي ماهر إلى الإسماعيلي حتى نهاية الموسم بنية البيع.

وبعد إبرام 6 صفقات في يناير الجاري، يواصل فريق الدراويش إضافة المزيد لقائمة لاعبيه.

وحال تعاقد الإسماعيلي مع اللاعب بشكل نهائي وقرر بيعه، سيحصل دكرنس على نسبة من اعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر.

وأصبح شادي الصفقة السابعة للدراويش بعد البوليفى كارميلو والجامبى سايكو والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فرناندو ومروان حمدي مهاجم القناة والفلسطيني خالد النبريص.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن سموحة متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة لحسم موقفه من التأهل لنصف النهائي.

وفي الدوري يحتل الدراويش المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد نقطتين من 7 مباريات فقط.