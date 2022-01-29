مؤتمر خليلوزيتش: جاهزون لحرب تكتيكية ضد مصر.. وتدربنا على التصدي للموهوب محمد صلاح

السبت، 29 يناير 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - المغرب

رفع وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب راية التحدي قبل اللقاء المرتقب ضد مصر مساء الأحد في ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال البوسني في مؤتمر صحفي:"جاهزون للتحدي أمام مصر، المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة وستكون تكتيكية. المغرب يستحوذ أكثر على الكرة لكن مصر منظمة جدا".

وأضاف "المباراة ستكون حربا تكتيكية، مصر لديها تجربة كبيرة. استطعنا العودة في المباريات التي استقبلنا فيها أولا، أعدكم أن هجومنا سيتحسن. تدربنا على طرق مختلفة للتعامل مع موهبة محمد صلاح والحد من خطورته".

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وتابع "أشرف بنشرقي؟ المنافسة قوية على المشاركة، هناك سفيان بوفان وآخرون يلعبون كأساسيين، إذا احتاج الفريق بنشرقي سنعتمد عليه".

وواصل معلقا على استقبال ياسين بونو حارس المرمى لهدف ضد مالاوي في ثمن النهائي "إنه من الأفضل في العالم، اللاعب سدد رغم محاصرته بثلاثة مدافعين. نثق كثيرا في بونو".

وأردف "ننتظر تضامن الجمهور، من جانبي سأضع أحسن خطة وأفضل تكتيك لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير المغربية".

وأتم "تقديم موعد المباراة ساعة ربما يؤثر على اللاعبين، لذلك قمنا ببرمجة الحصص التدريبية على الساعة الرابعة (بتوقيت الكاميرون) خلال هذا الأسبوع، إلا أن هذا ليس عذرا، فتقديم التوقيت مفروض علينا وعلى الخصم. كنا محظوظين ببقائنا في ياوندي، مكان الإقامة والخدمات المقدمة جيدة وأرضية ملعب أحمدو أهيدجو في المستوى".

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.

بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.

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