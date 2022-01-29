خبر في الجول - بيرسي تاو يغيب 5 أسابيع للإصابة

السبت، 29 يناير 2022 - 14:20

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي

يغيب بيرسي تاو لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة حسبما علم FilGoal.com.

وتعرض بيرسي تاو لمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لـ 5 أسابيع للعلاج.

وبذلك سيغيب الجنوب إفريقي عن المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي.

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وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في مباراة سموحة بكأس الرابطة وخرج مستبدلا في الدقيقة 69 وعوضه أحمد سيد عبد النبي.

وتعد تلك أول مباراة يشارك بها تاو مع الأهلي منذ مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء في ديسمبر الماضي.

وشارك تاو مع الأهلي في 9 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 1.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في ختام دور المجموعات من كأس الرابطة.

ولا ينافس الأهلي على بطاقة التأهل للدور المقبل بعدما اكتفى بالتعادل في 3 مباريات والخسارة من سموحة بثلاثية دون رد.

بيرسي تاو الأهلي
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