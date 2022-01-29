النبريص: لهذا السبب اخترت الإسماعيلي

السبت، 29 يناير 2022 - 13:43

كتب : ياسر الشريف

خالد النبريص

كشف الفلسطيني خالد النبريص المنضم حديثا إلى الإسماعيلي سبب انضمامه إلى الدروايش لمدة 4 مواسم ونصف.

وكان الإسماعيلي أعلن تعاقده مع الهداف الشاب قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال لاعب منتخب فلسطين الأولمبي عبر الموقع الرسمي للإسماعيلي:"اخترت اللعب لهذا النادي العريق عن اقتناع كبير لتناسب طريقة لعبي معه ولن أحتاج وقتا من أجل الانسجام مع الفريق".

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وتابع "سأقاتل في الملعب وسأبذل ‏قصارى جهدي من أجل أن أصبح إضافة مميزة للفريق من خلال تسجيل الأهداف، وأكون ‏عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير ومساعدة فريقي في حصد الانتصارات بشكل دائم لرسم البسمة على وجوه جماهير الدراويش".

وواصل "الإسماعيلي فريق كبير ودائما يضم مجموعة ‏كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات وذات القدرات الفنية الكبيرة وساهموا في صنع إنجازات وبطولات أضُيفت لخزينة النادي ووصوله لمنصات التتويج".

وعن معرفته باللاعبين السابقين للدراويس "محمد حمص وحسنى عبد ربه كنت استمتع برؤيتهما في الملاعب مع الفريق ومنتخب مصر".

وأتم صاحب الـ 19 عاما "أعلم مدي عشق وحب الجماهير للكيان فهي الداعم رقم واحد للفريق ودائما تساند جميع ‏اللاعبين وسأقاتل بجانب زملائي لإسعادهم".

ويعد النبريص سادس صفقات الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن سموحة متصدر ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الإثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة لحسم موقفه من التأهل لنصف النهائي.

خالد النبريص الإسماعيلي
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