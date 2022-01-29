بديل فلاهوفيتش.. فيورنتينا يضم هداف الدوري السويسري

السبت، 29 يناير 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

أرتور كابرال - فيورنتينا

أعلن فيورنتينا الإيطالي ضم البرازيلي أرتور كابرال لتعويض رحيل دوشان فلاهوفيتش لصفوف يوفنتوس.

وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت النادي البنفسجي 14.5 مليون يورو لينضم من بازل السويسري.

كابرال (23 عاما) سجل 65 هدفا وصنع 17 بقميص بازل منذ انضمامه خلال 106 مباراة.

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الموسم الجاري سجل كابرال 27 هدفا وصنع 8 في 31 مباراة بجميع المسابقات.

وسيرتدي كابرال القميص رقم 9.

ويحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري والكأس السويسري وكأس المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري.

وبدأ كابرال مسيرته في البرازيل بقميص ناديي سييرا وبالميراس.

ولم يخض بعد البرازيلي أي مباراة رسمية بقميص منتخب بلاده، رغم استدعاءه في توقف شهر نوفمبر 2021.

وكان فيورنتينا قد باع مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو لـ يوفنتوس حتى صيف 2026. (طالع التفاصيل)

وضم الفيولا في وقت سابق من سوق الانتقالات الشتوية جوناثان إيكوني من ليل الفرنسي وشيشتوف بيونتيك من هيرتا برلين الألماني لتعزيز هجومه.

كتيبة فينتشينزو إيتاليانو تحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أرتور كابرال يوفنتوس فيورنتينا الدوري الإيطالي
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