مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود ضد المغرب
السبت، 29 يناير 2022 - 13:05
كتب : FilGoal
سيرتدي منتخب مصر قميصه الأساسي أمام المغرب في لقاء الأحد ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.
وحتى لا يتعارض السروال الأبيض مع رداء المغرب، سيرتدي الفراعنة سروالا أسود وجوارب سوداء مع القميص الأحمر.
بينما الأبيض سيكون لون زي المغرب كاملا.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.
والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.
ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.
بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.
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