مصر بالقميص الأحمر والسروال الأسود ضد المغرب

سيرتدي منتخب مصر قميصه الأساسي أمام المغرب في لقاء الأحد ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.

وحتى لا يتعارض السروال الأبيض مع رداء المغرب، سيرتدي الفراعنة سروالا أسود وجوارب سوداء مع القميص الأحمر.

بينما الأبيض سيكون لون زي المغرب كاملا.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد جامبيا أو الكاميرون المضيفة.

ويبدأ ربع النهائي اليوم السبت وتلعب جامبيا ضد الكاميرون وتواجه تونس فريق بوركينا فاسو.

بينما يوم الأحد ستلعب السنغال ضد غينيا الاستوائية.