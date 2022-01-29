خبر في الجول - الإسماعيلي يطلب استعارة ثنائي دكرنس

السبت، 29 يناير 2022 - 12:55

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

لا يزال الإسماعيلي يسعى لتدعيم صفوفه بمزيد من الصفقات لتقديم أداء أفضل في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وبعد إبرام 6 صفقات في يناير الجاري، يبدو فريق الدراويش عازما على إضافة المزيد لقائمة لاعبيه.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي طلب استعارة مصطفى محمد لاعب الوسط وشادي ماهر الظهير الأيمن من فريق دكرنس.

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ويريد الإسماعيلي أن تكون له أولوية شراء اللاعبين بعد استعارتهما.

وطلب الإسماعيلي استعارة مصطفى حتى صيف 2023، بينما يريد ماهر لنهاية الموسم الجاري.

وأراد الدراويش شراء ماهر لكن طلبات دكرنس المالية جعلت الإسماعيلي يفضل خيار الاستعارة.

وتفاوض الإسماعيلي مع دكرنس للتعاقد مع المهاجم صلاح يحيى في وقت سابق لكن الصفقة لم تتم.

وأعلن النادي الساحلي تعاقده مع المهاجم الفلسطيني خالد النبريص لينضم إلى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي المنضمين حديثا إلى الفريق.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الرابطة.

الإسماعيلي
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