الإسماعيلي يضم مهاجم فلسطين الأولمبي

السبت، 29 يناير 2022 - 12:07

كتب : ياسر الشريف

خالد النبريص - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي ضم خالد النبريص مهاجم نادي اتحاد خان يونس ومنتخب فلسطين الأولمبي لمدة 4 مواسم ونصف.

وأصبح النبريص سادس صفقات الدراويش في سوق الانتقالات الشتوية وسينتهي تعاقده في صيف 2026.

وأشادت اللجنة الفنية الحالية برئاسة حماده المصري، بقدرات اللاعب التهديفية رغم صغر سنه باعتباره أحد أفضل المواهب في الكرة الفلسطينية.

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ويعد النبريص سادس صفقات الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد ضم كل من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن سموحة متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة لحسم موقفه من التأهل لنصف النهائي.

وفي الدوري يحتل الدراويش المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد نقطتين من 7 مباريات فقط.

خالد النبريص الإسماعيلي
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