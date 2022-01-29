إعارة ستيفانو سينسي إلى سامبدوريا

السبت، 29 يناير 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

ستيفانو سينسي

أعلن إنتر ميلان الإيطالي إعارة لاعبه ستيفانو سينسي إلى صفوف سامبدوريا حتى نهاية الموسم.

لاعب وسط إيطاليا البالغ 26 عاما خاض 52 مباراة بقميص النيراتزوري منذ انضمامه في صيف 2019.

وسجل سينسي بقميص إنتر 4 أهداف وحصد لقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

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وخاض سينسي الموسم الجاري 12 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا.

وغاب سينسي منذ انضمامه لإنتر عن 48 مباراة بسبب إصابات مختلفة.

كما غاب عن منتخب إيطاليا في يورو 2020 بسب الإصابة والتي توج بها الأتزوري بطلا للمرة الثانية في تاريخه.

وأصبح لاعب الوسط رابع صفقات السامب في الميركاتو الشتوي بعد ضم أندريا كونتي من ميلان وجيانياكومو مانياني من هيلاس فيرونا وتوماس رينكون من تورينو.

ويحتل النيراتزوري صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة.

فيما يحتل السامب المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

إنتر سامبدوريا ستيفانو سينسي
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