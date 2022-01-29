ليكيب: باريس يستهدف بوجبا

دخل الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمام نادي باريس سان جيرمان وفقا لما ذكرته صحيفة ليكيب.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس يسعى للتعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن باريس يستهدف التعاقد مع نجم جديد ليضيفه إلى كتيبة المخضرمين مع اقتراب خسارة كيليان مبابي الذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تنجح مفاوضات التجديد. ويحق له الآن التعاقد مع أي ناد.

وشارك صاحب الـ28 عاما مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 13 مباراة، صنع خلالها 7 أهداف.

ولم يشارك لاعب يوفنتوس السابق في أي مباراة منذ 2 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بول بوجبا في صيف 2016 قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 105 ملايين يورو.