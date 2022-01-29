ليكيب: باريس يستهدف بوجبا

السبت، 29 يناير 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

دخل الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمام نادي باريس سان جيرمان وفقا لما ذكرته صحيفة ليكيب.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس يسعى للتعاقد مع بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت أن باريس يستهدف التعاقد مع نجم جديد ليضيفه إلى كتيبة المخضرمين مع اقتراب خسارة كيليان مبابي الذي سينتهي عقده في الصيف المقبل.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - طبيب السنغال: اختفاء الأعراض التي عانى منها ماني.. كل شيء طبيعي هل تنهي تونس عقدة بوركينا فاسو؟ إيقاف ووكر 3 مباريات وغياب باريلا عن مواجهتي ليفربول ضمن عقوبات دوري أبطال أوروبا تصفيات كأس العالم - بيرو تصعق كولومبيا رغم الـ 30 تسديدة.. وفنزويلا تكتسح بوليفيا برباعية

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم تنجح مفاوضات التجديد. ويحق له الآن التعاقد مع أي ناد.

وشارك صاحب الـ28 عاما مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 13 مباراة، صنع خلالها 7 أهداف.

ولم يشارك لاعب يوفنتوس السابق في أي مباراة منذ 2 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بول بوجبا في صيف 2016 قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 105 ملايين يورو.

بوجبا باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الإسماعيلي يضم مهاجم فلسطين الأولمبي إعارة ستيفانو سينسي إلى سامبدوريا في يوم ميلاده الـ 22.. يوفنتوس يضم فلاهوفيتش سكاي: فان دي بيك إلى كريستال بالاس وفالنسيا خارج السباق
أخر الأخبار
الإسماعيلي يضم مهاجم فلسطين الأولمبي 12 دقيقة | الدوري المصري
إعارة ستيفانو سينسي إلى سامبدوريا 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
ليكيب: باريس يستهدف بوجبا 29 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - طبيب السنغال: اختفاء الأعراض التي عانى منها ماني.. كل شيء طبيعي 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هل تنهي تونس عقدة بوركينا فاسو؟ 42 دقيقة | تقرير في الجول
إيقاف ووكر 3 مباريات وغياب باريلا عن مواجهتي ليفربول ضمن عقوبات دوري أبطال أوروبا 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم - بيرو تصعق كولومبيا رغم الـ 30 تسديدة.. وفنزويلا تكتسح بوليفيا برباعية ساعة | تصفيات كأس العالم
قبل اللقاء الـ39.. مصر الأكثر فوزا في المواجهات العربية بـ كأس إفريقيا ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 3 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح