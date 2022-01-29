أمم إفريقيا - طبيب السنغال: اختفاء الأعراض التي عانى منها ماني.. كل شيء طبيعي

أوضح عبد الرحمن فديور طبيب منتخب السنغال عدم ظهور أي أثر لارتجاج على ساديو ماني قائد الأسود.

وتعرض ماني لإصابة قوية في الرأس أثناء مباراة كاب فيردي في التحام هوائي مع حارس الخصم.

ولم يستطع ماني الذي أحرز هدف الأسود الأول بعد دقائق قليلة من استكمال اللقاء وخرج متأثرا بالإصابة.

وقال فديور في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "اختفت كل الأعراض التي كان يعاني منها ماني على أرض الملعب".

وأضاف "تتطلب حالته مراقبة دقيقة إلى حد ما. كل شيء طبيعي في الأشعة السينية".

ونشر ماني صورة عقب المباراة رفقة حارس كاب فيردي وأوضح أنه يتعافى من أثار الإصابة.

وأشارت تقارير سنغالية بعد المباراة إلى أن حالة الثنائي المصاب مستقرة ولكن تم إجراء فحوصات طبية لهما لمزيد من الاطمئنان.

ويستعد منتخب السنغال لملاقاة غينيا الإستوائية في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.