تصفيات كأس العالم - بيرو تصعق كولومبيا رغم الـ 30 تسديدة.. وفنزويلا تكتسح بوليفيا برباعية

السبت، 29 يناير 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - كولومبيا - بيرو

واصل منتخب كولومبيا صيامه التهديفي للمباراة السادسة على التوالي في تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية وخسر في الوقت القاتل على أرضه أمام بيرو.

وفي ختام مباريات الجولة 15 من التصفيات اكتسح منتخب فنزويلا نظيره البوليفي برباعية مقابل هدف.

وتتواصل المنافسة على مقعد ونصف في القارة اللاتينية بين 6 منتخبات لا زالت لديها الحظوظ رقميا في التأهل.

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كولومبيا × بيرو

في مدينة بارانكيا، سقط منتخب كولومبيا في فخ الخسارة بهدف في الدقيقة 85 من تسديدة من إديسون فلوريس غالطت الحارس دافيد أوسبينا وسكنت الشباك.

المباراة عرفت 30 تسديدة للوس كافيتيروس منها 2 فقط بين قائمي وعارضة بيدرو جاييسي حارس بيرو.

ولا زال منتخب كولومبيا يبحث عن هدفه الأول منذ 566 دقيقة، إذ فشل في تسجيل أي هدف منذ أن سجل لويس دياز هدفا في شباك تشيلي.

ومنذ ذلك الحين تعادل الفريق 4 مرات سلبيا وخسر مرتين بنتيجة 1-0 أمام البرازيل وبيرو.

فوز بيرو هو الثالث لها في الألفية الحالية ضد كولومبيا والثاني خلال أقل من عام بعدما حققوا الفوز في وقت سابق بكوبا أمريكا 2021.

بيرو حققت فوزها الثالث على التوالي لترتقي للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد كولومبيا عند 17 نقطة في المركز السادس.

ويلتقي منتخب بيرو مع نظيره الإكوادوري في الجولة المقبلة، بينما يحل منتخب كولومبيا ضيفا على الأرجنتين في الجولة المقبلة.

فنزويلا × بوليفيا

وفي ظهور الأرجنتيني خوسيه بيكرمان على رأس العارضة الفنية لمنتخب فنزويلا خلفا لجوزيه بيسيرو، حقق المنتخب المُلقب بـ "العنابي" الفوز الأكبر له في التصفيات الجارية بنتيجة 4-1.

سولمون روندون سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 24 و34 و67، وسجل داروين ماتشيس هدفا في الدقيقة 55.

فيما سجل برونو ميراندا هدف بوليفيا الوحيد، وأشُهرت البطاقة الحمراء في وجه ليونيل خوسيتينيانو في الدقيقة 60 ليُصعب مهمة زملائه.

فوز هو الثالث لفنزويلا في التصفيات رفع رصيدها إلى 10 نقاط في ذيل الترتيب، بينما توقف رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز الثامن.

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