كرة سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي ويضمن الصدارة.. وتحديد مباريات ربع النهائي

الجمعة، 28 يناير 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

حسم الاتحاد السكندري صدارة دوري السوبر لكرة السلة رجال بالفوز على الأهلي بنتيجة 84-79 في ختام مباريات الجولة الـ 14 من مرحلة المجموعة.

وأنهى الأهلي الربع الأول متقدما بفارق نقطة بنتيجة 18-17.

وفي الربع الثاني تفوق الاتحاد بنتيجة 40-37.

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وواصل زعيم الثغر تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 59-56.

الشوط الرابع كان متكافئا وشهد فوز الاتحاد في النهاية بنتيجة 84-79.

وفاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 77-66 ليحافظ الجزيرة على المركز الثالث.

فيما فاز الزمالك بنتيجة 72-66 على مصر للتأمين، ليحتل الأبيض المركز الخامس.

وفاز سموحة على سبورتنج بنتيجة 79-75.

وأصبح الترتيب كالأتي بعد نهاية الجولات الـ 14:

1- الاتحاد السكندري: 25 نقطة

2- الأهلي: 25 نقطة

3- الجزيرة: 24 نقطة

4-الاتصالات: 21 نقطة

5- الزمالك: 20 نقطة

6- سبورتنج: 19 نقطة

7- مصر التأمين: 17 نقطة

8- سموحة: 17 نقطة

أقيمت مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وبذلك ستكون مباريات ربع النهائي:

الاتحاد x سموحة

المصرية للاتصالات x الزمالك

الأهلي x مصر التأمين

الجزيرة x سبورتنج

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري الزمالك الجزيرة سبورتنج
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