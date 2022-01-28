أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح

أجرى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح.

وكان أكرم توفيق وأحمد أبو عبلة طبيب الأهلي قد سافرا إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهما.

وخضع أكرم توفيق لتدريبات علاج طبيعي خلال الأيام الماضية، عقب عودته من الكاميرون بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال أبو عبلة إن أكرم توفيق أنهى الفحوصات الطبية اللازمة صباح اليوم الجمعة في ألمانيا، وتوجه بعدها لأحد المراكز المتخصصة في جراحات الصليبي الموجودة بالنمسا.

وأوضح طبيب الأهلي أن أكرم توفيق أنهى جراحة الرباط الصليبي بمدينة إنسبروك بالنمسا، تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك، الذي يجري العمليات الجراحية للاعبي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ولم تدم مشاركة أكرم مع منتخب مصر في كأس الأمم أكثر من 9 دقائق عقب إصابته في تدخل مبكر مع موسيس سيمون لاعب نيجيريا في افتتاح مشوار مصر بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 يوم الأحد المقبل.

لاعب الوسط والظهير الأيمن البالغ 24 عاما ارتدى قميص منتخب مصر الأول في 9 مباريات رسمية وسجل هدفا جاء في شباك أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022.