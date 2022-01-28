أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح

الجمعة، 28 يناير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

أجرى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح.

وكان أكرم توفيق وأحمد أبو عبلة طبيب الأهلي قد سافرا إلى ألمانيا بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهما.

وخضع أكرم توفيق لتدريبات علاج طبيعي خلال الأيام الماضية، عقب عودته من الكاميرون بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة
أكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا رفقة أبو عبلة الأهلي: نطبق الإجراءات الاحترازية بصرامة.. وأكرم توفيق يتجه إلى ألمانيا الأربعاء شقيقه: ناد إنجليزي كبير يريد أكرم توفيق أكرم توفيق يخضع لفحوصات جديدة.. وعبد القادر يشارك في مران الأهلي

May be an image of 2 people, people standing and hospital

وقال أبو عبلة إن أكرم توفيق أنهى الفحوصات الطبية اللازمة صباح اليوم الجمعة في ألمانيا، وتوجه بعدها لأحد المراكز المتخصصة في جراحات الصليبي الموجودة بالنمسا.

وأوضح طبيب الأهلي أن أكرم توفيق أنهى جراحة الرباط الصليبي بمدينة إنسبروك بالنمسا، تحت إشراف الطبيب كريستيان فينك، الذي يجري العمليات الجراحية للاعبي بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ولم تدم مشاركة أكرم مع منتخب مصر في كأس الأمم أكثر من 9 دقائق عقب إصابته في تدخل مبكر مع موسيس سيمون لاعب نيجيريا في افتتاح مشوار مصر بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 يوم الأحد المقبل.

May be an image of 1 person and hospital

لاعب الوسط والظهير الأيمن البالغ 24 عاما ارتدى قميص منتخب مصر الأول في 9 مباريات رسمية وسجل هدفا جاء في شباك أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022.

أكرم توفيق منتخب مصر الأهلي
نرشح لكم
سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول عن مشكلة للمنتخب بسبب غلق ملعب أوليمبيه.. وحل من اللجنة المنظمة مران منتخب مصر - عودة الونش للتدريبات الجماعية ومشاركة جزئية لـ حمدي فتحي أمم إفريقيا - منتخب تونس يستعيد المزيد.. سلبية مسحة علي العابدي أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80%
أخر الأخبار
سفير مصر بالكاميرون يكشف لـ في الجول عن مشكلة للمنتخب بسبب غلق ملعب أوليمبيه.. وحل من اللجنة المنظمة 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أكرم توفيق يجري عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في يوم ميلاده الـ 22.. يوفنتوس يضم فلاهوفيتش ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر دوري سوبر السلة - الاتحاد السكندري (59) (56) الأهلي.. نهاية الربع الثالث 2 ساعة | رياضات أخرى
روني يكشف رفضه لتدريب إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر هيثم شعبان: كنت أتمنى الاستفادة بشكل أكبر من كأس الرابطة.. ولم نحسن استغلال الفرص 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: هذا سبب الأداء المختلف أمام سيراميكا كليوباترا.. ولذلك أشركت عبد الشافي كقلب دفاع 3 ساعة | مصر
مران منتخب مصر - عودة الونش للتدريبات الجماعية ومشاركة جزئية لـ حمدي فتحي 3 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح