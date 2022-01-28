مؤتمر هيثم شعبان: كنت أتمنى الاستفادة بشكل أكبر من كأس الرابطة.. ولم نحسن استغلال الفرص

الجمعة، 28 يناير 2022 - 19:34

كتب : إبراهيم رمضان

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

أوضح هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أنه كان يتمنى الاستفادة بشكل أكبر من كأس الرابطة المصرية.

وخسر سيراميكا كليوباترا فرصة التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالخسارة من الزمالك 3-1 في الجولة الرابعة.

وقال هيثم شعبان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة لم نكن الأفضل فيها للأسف الشديد".

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وأضاف "استحوذنا على الكرة معظم أوقات المباراة وخلقنا فرص كثيرة ولم نُحسن استغلالها".

وأكمل "الزمالك سجل هدفين من فرصتين في الشوط الأول، وحاولنا العودة للمباراة في الشوط الثاني ولكن الزمالك كانت له الأفضلية في تسجيل هدف ثالث".

وواصل "حصل لدينا تحسن في الجبهة اليمنى على المستوى الدفاعي، لكن لم نستطع العودة في المباراة مثلما كان يحدث سابقا".

وأردف "نلعب أمام فريق كبير مهما كانت الغيابات، عندما تأتي لك الفرصة ولا تستغلها أمامه فمن الصعب العودة".

وتابع "استفدنا من كأس الرابطة، وكنت أتمنى الاستفادة بشكل أكبر، لكن حققنا بعض الأهداف لتجهيز عدد من اللاعبين".

وأتم "لم يكن هناك ضغوط على اللاعبين بضرورة الفوز في مباراتي الزمالك والمحلة، دفعت بعناصر شابة وهم مكسب كبير لنا".

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في ختام مشواره مع غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 5 من كأس الرابطة.

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