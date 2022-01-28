مؤتمر كارتيرون: هذا سبب الأداء المختلف أمام سيراميكا كليوباترا.. ولذلك أشركت عبد الشافي كقلب دفاع

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، عن سبب الأداء المختلف للفريق أمام سيراميكا كليوباترا عن لقاء غزل المحلة في وجهة نظره.

الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

كارتيرون تحدث خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، عن سبب اختلاف أداء الفريق خلال مباراة اليوم، وسبب مشاركة محمد عبد الشافي كقلب دفاع، ورأيه في مستوى بعض الشباب.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي: "استحققنا الفوز على سيراميكا كليوباترا، وراضي جداً عن الأداء الذي قدمه الفريق.. خضنا تجربة ودية أمام المريخ السوداني للوقوف على مستوى كل لاعب من قطاع الناشئين.

وأضاف " سبب الأداء المختلف في مباراة سيراميكا عن مباراة غزل المحلة هو الروح. اليوم كانت الروح مختلفة، والجميع كانوا يقومون بأدوارهم دفاعيا وهجوميا. الفريق كان أكثر تواضعا ويبذل الجهد لتحقيق الفوز".

المدرب الفرنسي أتبع "بالنسبة لـ ماجد هاني، رأيته في مباريات فريقه وهو لاعب جيد، واليوم أيضا قدم مباراة جيدة ويملك إمكانيات جيدة مقارنة بسنه، وأحب تواجد الشباب دائما مع الفريق الأول لاكتساب الخبرات.

وأكمل "جربت محمد عبد الشافي في مركز قلب الدفاع من قبل في وديات، واليوم أشركته لتجهزيه لإمكانية المشاركة في هذا المركز مستقبلا إذا احتجنا له".

كارتيرون استمر "محمد عواد تعرض لكدمة قوية في الفخذ وكانت فرصة لظهور سيد عطية، وسيد عطية حارس جيد. مازال صغيرا ولا مشكلة في خطأه".

وواصل "قبل المباراة، تحدثت مع اللاعبين عن أن الهدف هو العمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، بغض النظر عن التأهل للدور التالي من المسابقة من عدمه".

مدرب الزمالك استطرد "كان يجب أن نستعد لمباريات دوري أبطال فريقيا والوصول لحالة أكبر من الجاهزية والظهور بأداء أفضل، واللاعبون استوعبوا ذلك وقدموه في الملعب".

وأتم "نمتلك خمسة لاعبين مواليد 2003 يتدربون معنا، وأنا سعيد بمستواهم. لا يمكن أن نتدرب بفريق من 40 لاعبا، لذلك لن يستمروا لكنني أرى إمكانية الاستفادة بمجموعة منهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 1 فبراير، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من المسابقة.