مران منتخب مصر - عودة الونش للتدريبات الجماعية ومشاركة جزئية لـ حمدي فتحي

الجمعة، 28 يناير 2022 - 19:17

كتب : أحمد الخولي

محمود حمدي الونش مصر نيجيريا أمم إفريقيا

عاد محمود حمدي الونش لتدريبات منتخب مصر الجماعية، وشارك حمدي فتحي في جزء منها في مران اليوم الجمعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 يوم الأحد المقبل.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي وصلها مساء أمس.

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شهد المران انضمام محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية، فيما شارك حمدي فتحي في جزء منها.

ولم يُعق الجرح الذي أصاب محمد شريف خلال المباراة السابقة في شفته السفلى واستلزم علاجه "غرزتين" من المشاركة في التدريب كاملا.

بينما بدأ محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

وكان لاعبو الفريق قد انتظموا جميعا ظهر اليوم في المحاضرة الفنية التي يعقدها يوميا الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش ضمن التحضيرات لمباراة الأحد المقبل.

وتعرض الونش للإصابة بين شوطي مباراة مصر وغينيا بيساو في دور المجموعات وغاب عن مباراتي السودان وكوت ديفوار.

فيما تعرض حمدي فتحي للإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي لمباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ 16.

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