كالتشيو ميركاتو: رامسي يستعد للبقاء مع يوفنتوس.. رفض 5 عروض

الجمعة، 28 يناير 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

آرون رامسي

يستعد آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس للبقاء في صفوف الفريق بعدما رفض 5 عروض من أندية الدوري الإنجليزي.

ووفقا للتقارير فأن الويلزي أصبح قريبا من الرحيل عن السيدة العجوز بعدما شارك في 112 دقيقة فقط بالدوري الإيطالي الموسم الجاري وبدأ أساسيا في الدوري.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن رامسي لا يريد الرحيل عن يوفنتوس بعدما رفض 5 عروض من أندية الدوري الإنجليزي وهي: بيرنلي وكريستال بالاس وأستون فيلا ونيوكاسل وولفرهامبتون.

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ويتقاضى اللاعب البالغ 31 عاما 7.5 مليون يورو ويمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2023.

وغاب رامسي عن 27 مباراة الموسم الجاري بين غياب للإصابة أو جلوس لمقاعد البدلاء.

ومنذ انضمامه ليوفنتوس غاب رامسي عن 34 مباراة بسبب الإصابة.

الويلزي شارك بقميص البيانكونيري في 70 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 6، وحقق 3 ألقاب.

آرون رامسي يوفنتوس الدوري الإيطالي
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