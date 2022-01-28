كأس الرابطة - الزمالك يحقق الفوز الأول بثلاثية في سيراميكا كليوباترا

حقق الزمالك فوزه الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية على حساب سيراميكا كليوباترا.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل رزاق سيسيه، ويوسف إبراهيم "أوباما" هدفين للزمالك، بالإضافة إلى هدف ثالث عن طريق وليد عبد المنعم مدافع سيراميكا كليوباترا بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى أربع نقاط مرتقيا للمركز الخامس في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند نفس الرصيد في المركز الرابع.

























































































































التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ اللقاء بالشاب ماجد هاني في وسط الملعب لأول مرة بجانب إسلام جابر، فيما تواجد محمد زكي كظهير أيمن لأول مرة أيضا، ومحمد عبد الشافي كقلب دفاع.

على الجهة الأخرى، بدأ هيثم شعبان بـ باسم مرسي في الهجوم، وبجانبه مصطفى سعد، وشادي حسين.

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك، وماجد هاني يجاور إسلام جابر في وسط الملعب أمام سيراميكا كليوباترا 📋#كأس_الرابطة pic.twitter.com/r0dYPmRwtV — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2022

وصف المباراة

سيراميكا كليوباترا كان الأفضل مع بداية المباراة، فوصل شادي حسين إلى مرمى الزمالك أكثر من مرة.

وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة السادسة، إذ استقبل شادي حسين عرضية من الجهة اليسرى، بتصويبة مباشرة، تصدى لها محمد عواد بثبات.

ورد الزمالك في الدقيقة الـ12. كرة ثابتة نفذها إسلام جابر وأبعدها الدفاع لتصل إلى محمد أوناجم الذي سدد بيسراه لكن تصدى لها عامر عامر.

شادي حسين أهدر مجددا في الدقيقة الـ13، إذ انفرد بالمرمى وراوغ، ولكن يسدد فوق المرمى.

هجوم سيراميكا كليوباترا استمر في الدقيقة الـ19. كرة ثابتة نفذها مصطفى سعد وتصدى لها محمد عواد على مرتين.

تفوق الزمالك

من هنا بدأ تفوق الزمالك. الفريق الأبيض سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ26. انطلاقة من عبد الله جمعة ثم عرضية أرضية، مهدها يوسف إبراهيم "أوباما" إلى رزاق سيسيه الذي استلم وسدد بقوة في المرمى مسجلا الأول.

الهدف هو الأول لـ الزمالك في كأس الرابطة تاريخيا، والأول لـ رزاق سيسيه بقميص الزمالك منذ قدومه.

الزمالك ضرب بالثاني في الدقيقة الـ41. ركلة جزاء تحصل عليها أوباما، ثم نفذها بنفسه في مرمى عامر عامر مسجلا الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية.

الشوط الثاني

هيثم شعبان بدأ الشوط الثاني بدخول محمود نبيل بدلا من مصعب البطاط.

لاعبو سيراميكا كليوباترا حاولوا العودة، وطالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ52، لكن الحكم محمد بسيوني قرر استمرار اللعب.

محمد عواد واصل التألق في الدقيقة الـ65. بينية إلى شادي حسين الذي سدد مباشرة وتصدى محمد عواد ببراعة.

ورد الزمالك بهدف ثالث في الدقيقة الـ66. مرتدة قادها رزاق سيسيه وأرسل عرضية أرضية، سجلها وليد عبد المنعم بالخطأ في مرماه.

هدف هو العكسي الأول في تاريخ كأس الرابطة المصرية بنسختها الأولى هذا الموسم.

هنا تدخل هيثم شعبان مجددا بدخول إيفانز منساه بدلا من وليد عبد المنعم.

ورد باتريس كارتيرون بدخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد زكي، وحسام أشرف بدلا من إسلام جابر، ورزاق سيسيه، وعمر السعيد.

كارتيرون أجرى رابع التبديلات في الدقيقة الـ73 بدخول سيف فاروق جعفر بدلا من ماجد هاني.

ورد سيراميكا كليوباترا بدخول محمد توني في الدقيقة الـ76 بدلا من باسم مرسي.

سوء حظ

محمد عواد تعرض لإصابة في الدقيقة الـ82، ليفضل الجهاز الفني دخول السيد عطية بدلا منه. مشاركة هي الأولى لـ سيد عطية مع فريق الزمالك الأول.

وبعد ثوان معدودات من نزوله، ارتكب سيد عطية خطأ لحساب شادي حسين، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

شادي حسين سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل هدف التقليص لـ سيراميكا كليوباترا.

الزمالك استعاد توازنه في الدقائق الأخيرة. شيكابالا أرسل العديد من البينيات، لكن أوناجم، وحسام أشرف تسابقا على إهدارها، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى أربع نقاط مرتقيا للمركز الخامس في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند نفس الرصيد في المركز الثالث.