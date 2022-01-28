أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80%

يرشح توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا منافسه الكاميرون للتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بنسبة 80%.

ويلتقي منتخب جامبيا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ووصل لربع النهائي، مع الكاميرون مستضيفة البطولة.

وقال مدرب جامبيا في المؤتمر الصحفي: "لدينا عدد قليل من اللاعبين المصابين، لكن الأجواء جيدة".

وأضاف "إنها مباراة فريدة من نوعها ضد فريق عظيم، نحن جاهزون لهذه المباراة ضد الكاميرون".

وأكمل "من الواضح أن الكاميرون هي المرشح الأوفر حظا، نسبة فوزهم تصل إلى 80% على الأقل، و20% لنا".

وأتم "غدا سنبذل قصارى جهدنا لنبقى حتى نهاية المباراة".

جامبيا تفوقت في ثمن النهائي على غينيا بهدف موسى بارو، فيما تخطت الكاميرون عقبة جرز القُمر بالفوز 2-1.