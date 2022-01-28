أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80%

الجمعة، 28 يناير 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

توم سينفينت - جامبيا

يرشح توم ساينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا منافسه الكاميرون للتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بنسبة 80%.

ويلتقي منتخب جامبيا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ووصل لربع النهائي، مع الكاميرون مستضيفة البطولة.

وقال مدرب جامبيا في المؤتمر الصحفي: "لدينا عدد قليل من اللاعبين المصابين، لكن الأجواء جيدة".

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وأضاف "إنها مباراة فريدة من نوعها ضد فريق عظيم، نحن جاهزون لهذه المباراة ضد الكاميرون".

وأكمل "من الواضح أن الكاميرون هي المرشح الأوفر حظا، نسبة فوزهم تصل إلى 80% على الأقل، و20% لنا".

وأتم "غدا سنبذل قصارى جهدنا لنبقى حتى نهاية المباراة".

جامبيا تفوقت في ثمن النهائي على غينيا بهدف موسى بارو، فيما تخطت الكاميرون عقبة جرز القُمر بالفوز 2-1.

جامبيا الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 2021
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