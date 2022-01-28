الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 16

الجمعة، 28 يناير 2022 - 18:28

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يواصل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة انفراده بصدارة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من كريم لالا مهاجم بورتو السويس وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية بـ6 أهداف.

وبخمسة أهداف يأتي كل من كريستوفر ميندونجا مهاجم الترسانة مصطفى طلعت لاعب وادي دجلة.

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وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة الداخلية وادي دجلة
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