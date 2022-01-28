الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 16

يواصل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة انفراده بصدارة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من كريم لالا مهاجم بورتو السويس وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية بـ6 أهداف.

وبخمسة أهداف يأتي كل من كريستوفر ميندونجا مهاجم الترسانة مصطفى طلعت لاعب وادي دجلة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: