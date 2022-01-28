طبيب بوركينا فاسو يكشف صعوبة لحاق نجما الفريق بلقاء تونس

كشف ألان تراوري طبيب منتخب بوركينا فاسو عن صعوبة لحاق برتراند تراوري، وسيريل بيالا، وإيسوف دايو ثلاثي الفريق بلقاء تونس.

بوركينا فاسو تواجه تونس مساء غد السبت، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال طبيب بوركينا فاسو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفاسو" البوركينابية: "لدينا ثلاثة لاعبين يعانون من مشاكل صحية، هم برتراند تراوري، وسيريل بيالا، وإيسوف دايو".

وأضاف "أجرينا أشعة رنين مغناطيسي لـ برتراند تراوري، وأثبتت معاناته من شد عضلي يحتاج إلى الراحة لبضعة أيام".

طبيب بوركينا فاسو أتبع "حتى هذه اللحظة هو يخضع للراحة، وقد يعود للتواجد غدا أو بعد الغد".

وأتم "لا نعلم إن كان برتراند تراوري سيتواجد يوم السبت أم لا، لكننا نبذل قصارى جهدنا للحاقه بالمباراة".

وعن حالة إيسوف دايو، فهي أقل خطورة، فقال الطبيب "متفائلون بحالة كلا اللاعبين. لا معلومات دقيقة حول الأمر، لا نستطيع الجزم إن كانت فترة الأربعة أو خمسة أيام كافية لشفاء اللاعبين من إصابتهما، لأن فترة شفاء العضلات تختلف من شخص لآخر وتتراوح من 4 إلى 9 أيام".

وأتبع "مشاركتهما قبل اكتمال شفائهما ربما يؤدي إلى زيادة قوة الإصابة وابتعادهما من باقي البطولة، لذلك سنقيم الأمر أولا وبعدها نقرر".

وأخيرا، تحدث الطبيب عن حالة سيريل بيالا لاعب أجاكسيو، فقال "حالة سيريل بيالا مطمئة حسب نتيجة الأشعة. خصوصا إنه غاب عن المباراة الماضية كإجراء احترازي".

بوركينا فاسو كانت قد عبرت الجابون إلى ربع النهائي يوم الأحد الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.