شبهات جنائية في برشلونة.. بارتوميو يواجه تحقيق المدعي العام

الجمعة، 28 يناير 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

جوسيب ماريا بارتوميو

قرر مكتب المدعي العام الإسباني فتح تحقيقا في الشكاوى المقدمة ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق.

وكان نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، قدم تقريرا كاملا عن كافة المخالفات التي ارتكبتها إدارة النادي السابقة.

وبحسب ما ورد عن "ماركا" فإن التحقيق يشمل مناقشة كافة الشبهات من خلال مكتب المدعي العام الإسباني المتخصص في الجرائم الاقتصادية خلال ستة أشهر لجمع الوثائق والشهادات اللازمة.

أخبار متعلقة
خطة برشلونة البديلة.. طريد أرتيتا يعوض موراتا موندو ديبورتيفو: برشلونة يتفوق في صراع ضم تراوري تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي ماركا: أراوخو رفض العرض الأول من برشلونة لتمديد تعاقده

وأضافت الصحيفة، أن موضوع الشكوى جاء بسبب الأموال المدفوعة في مشروع "إسباي بارسا" ونادي Esportiu Laitetiu بالإضافة إلى 10 ملايين يورو عمولة الجناح البرازيلي مالكوم.

ومن المنتظر أن يظهر خوان لابورتا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم للحديث عن عما أسفرت عنه التحقيقات في الفترة الأخيرة.

ورحل بارتوميو عن برشلونة قبل نهاية فترة ولايته، بعد نجاح حملات سحب الثقة منه في دفعه للاستقالة في السابع والعشرين من أكتوبر 2020، وإجراء انتخابات مبكرة جاءت بلابورتا كرئيس جديد للنادي في مارس 2021.

برشلونة بارتوميو لابورتا
نرشح لكم
موريبا ينضم لكتيبة الخفافيش خطة برشلونة البديلة.. طريد أرتيتا يعوض موراتا تقارير: اتفاق شفوي بين برشلونة وكيسي إشبيلية يضم مارسيال حتى نهاية الموسم
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا: نسبة فوز الكاميرون أمامنا 80% 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: منتخب تونس ليس أكثر منا عزما 8 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 18 دقيقة | الدرجة الثانية
طبيب بوركينا فاسو يكشف صعوبة لحاق نجما الفريق بلقاء تونس 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شبهات جنائية في برشلونة.. بارتوميو يواجه تحقيق المدعي العام 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب المحلة يكشف حالة بازوكا الصحية "الطبيب أنقذه من بلع لسانه" 45 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - فرصة الداخلية.. تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – انتصار الترسانة وتعادل زد ووادي دجلة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 2 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع 3 كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ صلاح 4 انتهت كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) مصر.. الفرااااااعنة ينتصرون بركلات الترجيح