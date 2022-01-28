مدرب المحلة يكشف حالة بازوكا الصحية "الطبيب أنقذه من بلع لسانه"

كشف أحمد صالح مدرب غزل المحلة عن الحالة الصحية لـ يحيى حامد، ومحمد بازوكا لاعبا الفريق.

تعرض اللاعبان إلى اصطدام في الرأس، أدى إلى خروجهما مستبدلين خلال الشوط الثاني.

وقال أحمد صالح مدرب المحلة في تصريحات لـFilGoal.com: "يحيى حامد ومحمد بازوكا اصطدما ببعضهما، وكاد بازوكا أن يبتلع لسانه، لكن خالد الجميزي طبيب الفريق أنقذه في وقتها".

وأضاف "قررنا استبدال اللاعبين خوفا عليهما، وفي الإسعاف تم الاطمئنان عليهما ولم نذهب للمستشفى بسبب استقرار حالتيهما".

غزل المحلة فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

فوز غزل المحلة رفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن إنبي.