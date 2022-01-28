الدرجة الثانية - فرصة الداخلية.. تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16

بعد انطلاق منافسات الدور الثاني بالجولة الـ 16 من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري، يحتل فريق الداخلية صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثاني.

يأتي ذلك رغم أن الداخلية لم يلعب بعد، حيث كان زد متأخرا بفارق نقطتين عقب تلقيه الخسارة الأولى في الجولة السابقة، ليتعادل في الجولة الحالية مع منتخب السويس سلبيا.

وإليكم نتائج الجولة الـ 16 من مجموعة القاهرة

المصرية للاتصالات تهزم الإنتاج الحربي. الترسانة تنتصر على بورتو السويس بثلاثية. تعادلان سلبيان، وثلاثة تعادلات إيجابية ⚽ إليكم نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة👇 pic.twitter.com/P7dfFV85h0 — FilGoal (@FilGoal) January 28, 2022

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 16