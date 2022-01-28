الدرجة الثانية – انتصار الترسانة وتعادل زد ووادي دجلة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 17:22

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

عاد دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة للاستئناف مرة أخرى بعد فترة من التوقف وأقيمت مباريات الجولة 16.

وانتصر الترسانة على بورتو السويس بثلاثة أهداف لهدف.

سجل أهداف الترسانة كل من محمد الفيل وميندوجا وإيهاب فؤاد، فيما جاء هدف بورتو السويس من محمود حرشة.

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وانتصر المصرية للاتصالات على الإنتاج الحربي بهدف دون رد سجله فرغل بالو.

وتعادل زد مع منتخب السويس سلبيا بدون أهداف وهي النتيجة ذاتها التي حدثت بين بنها ووادي دجلة.

فيما تعادل المريخ إيجابيا بهدف لمثله مع بلبيس.

تقدم أحمد مجدي "كهربا" بهدف بلبيس فيما تعادل عبد الله ناصر للمريخ.

وتعادل النصر مع القناة بهدف لكل فريق.

فيما تعادل السكة الحديد مع بورفؤاد بهدف لكل فريق، وتقدم محمد العربي لبورفؤاد وأدرك خالد أبو زيادة التعادل للسكة الحديد.

وستقام غدا السبت مباراة بين بتروجت والداخلية.

بتلك النتائج يتصدر الداخلية المجموعة بـ32 نقطة رغم خوضه لـ16 مباراة يليه زد بـ31 نقطة ثم وادي دجلة بـ29 نقطة.

وجاء بتروجت رابعا بـ27 نقطة ثم الترسانة خامسا بـ25 نقطة بفارق الأهداف عن بورتو السويس والسكة الحديد.

ويحتل منتخب السويس المركز الثامن بـ24 نقطة ثم القناة بـ20 نقطة وتلاهما المصرية للاتصالات بـ19 نقطة.

وجاء النصر في المركز الـ11 بـ17 نقطة ثم الإنتاج الحربي بـ16 نقطة.

ويحتل المريخ المركز الـ13 بـ11 نقطة بفارق الأهداف عن بلبيس ثم بورفؤاد في المركز الـ15 بتسع نقاط.

وجاء بنها في المركز الـ16 والأخير بثماني نقاط.

الدرجة الثانية الترسانة زد وادي دجلة
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