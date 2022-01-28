مصدر من نادي الباطن لـ في الجول: بيراميدز عرض استعارة مهاجم الفريق

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات لضم فابيو أبرو المهاجم الأنجولي لفريق الباطن السعودي.

وقال مصدر من نادي الباطن في تصريحات لـFilGoal.com: "خلال الأيام الماضية، كانت هناك مفاوضات غير رسمية من نادي بيراميدز للتعاقد مع الأنجولي فابيو أبرو مهاجم الفريق".

وأضاف "العرض المالي كان غير مناسب من جانب نادي بيراميدز، في الوقت الذي حددنا فيه سعر اللاعب بما يقرب من 2 مليون دولار للبيع النهائي".

المصدر تابع "خلاف ذلك، بيراميدز كان يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعارة وليس البيع النهائي".

وأتم "المفاوضات توقفت خلال الأيام الماضية ولم يجد جديد منذ ذلك الحين".

الأنجولي صاحب الـ28 عاما، شارك في 18 مباراة رفقة الباطن هذا الموسم. سجل فيهم أربعة أهداف.

وتعاقد بيراميدز مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هما أحمد فوزي من سبورتنج، ومحمد صادق من الإسماعيلي.