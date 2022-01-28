خبر في الجول - محمود البنا حكما للفيديو في مباراة السنغال وغينيا الاستوائية

علم FilGoal.com أن الحكم المصري محمود البنا سيكون مسؤولا عن الفيديو في لقاء السنغال وغينيا الاستوائية يوم الأحد في ربع نهائي كأس إفريقيا 2021.

وسيعاون البنا مواطناه محمود عاشور ومحمود أبو الرجال.

ويدير اللقاء الحكم فيكتور جوميز الجنوب إفريقي.

وستنطلق المباراة الساعة 9 مساء يوم الأحد وتنقلها قناة beIN Max 1.

والفائز بها سيلعب في نصف النهائي ضد تونس أو بوركينا فاسو.

وتسعى السنغال للتتويج بلقبها الأول في كأس إفريقيا وأفضل نتائجها كان الوصافة في 2002 و2019.

بينما غينيا الاستوائية أفضل مركز حققته كان الرابع في أرضها عام 2015.