هدف قاتل ينصر إنبي على طلائع الجيش ويقصي الزمالك من كأس الرابطة

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

إنبي وطلائع الجيش - كأس الرابطة

خطف إنبي انتصارا قاتلا من أنياب طلائع الجيش في المباراة التي جمعت يبنهما اليوم الجمعة في كأس الرابطة.

واستضاف إنبي منافسه طلائع الجيش في ملعب بتروسبورت في رابع جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل هدف المباراة الوحيد علي فوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة على أي مرمى وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب.

ذلك الفوز رفع رصيد إنبي إلى ثماني نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن غزل المحلة المتصدر.

وتسبب ذلك الانتصار كذلك في إقصاء الزمالك من كأس الرابطة رسميا.

وحصد الزمالك نقطة وحيد من أول ثلاث مباريات وأقصى رصيد يستطيع الوصول إليه هو سبع نقاط.

وبناء عليه فلن يستطيع الفارس الأبيض التأهل لنصف النهائي سواء كمتصدر أو كوصيف.

إنبي طلائع الجيش كأس الرابطة
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