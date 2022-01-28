تشكيل كأس الرابطة – شادي حسين وباسم مرسي يقودان سيراميكا ضد الزمالك

الجمعة، 28 يناير 2022 - 16:12

كتب : FilGoal

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - فاركو - الصورة من الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباترا

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك اليوم الجمعة في كأس الرابطة.

ويستضيف سيراميكا منافسه الزمالك في ملعب السويس الجديد في رابع جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: عامر عامر

في الدفاع: وليد عبد المنعم- أحمد محسن- عبد الله محمود- مصعب بطاط

في الوسط: مصطفى سعد- بلال السعيداني- وينفول كوابينا- محمد حسن

في الهجوم: شادي حسين- باسم مرسي

ويحتل سيراميكا المركز الرابع بأربع نقاط، فيما يأتي الزمالك سادسا بنقطة وحيدة.

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